Beşiktaş 38-27 İstanbul Gençlikspor — Ardventure Erkekler Süper Ligi
6. Hafta Maç Özeti
eşiktaş: 38 - İstanbul Gençlikspor: 27
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 38-27 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-13 önde tamamladı.
İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 38-27 galip ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 6. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise 3. yenilgisini yaşadı.