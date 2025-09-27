Beşiktaş 38-27 İstanbul Gençlikspor — Ardventure Erkekler Süper Ligi

Beşiktaş, Ardventure Erkekler Süper Ligi 6. haftasında İstanbul Gençlikspor'u 38-27 yenerek ligde 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:00
6. Hafta Maç Özeti

Beşiktaş: 38 - İstanbul Gençlikspor: 27

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 38-27 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-13 önde tamamladı.

İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 38-27 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 6. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise 3. yenilgisini yaşadı.

