Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor: Sergen Yalçın'dan Teşekkür

Trendyol Süper Lig erteleme maçında Beşiktaş, Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi; Sergen Yalçın galibiyeti ve kadro sorunlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:06
Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor

Yalçın: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, farklı bir skorla kazandıkları için memnuniyetini ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yalçın, geçen hafta Göztepe karşısında ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını anımsatarak, "Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Takımın sürekli farklı kadrolarla maça çıktığını ve kadroyu tam olarak toparlayamadıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: "Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynanacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

