Beşiktaş, 5 Altyapı Oyuncusuyla 2028'e Kadar Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, altyapıdan 5 futbolcuya 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:28
Beşiktaş, 5 Altyapı Oyuncusuyla 2028'e Kadar Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, 5 Altyapı Oyuncusuyla 2028'e Kadar Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, altyapısındaki beş genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre yeni kontratlar, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

İmzalanan Sözleşmeler ve İsimler

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncuları Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tesislerde Tebrik ve Başarı Dilekleri

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek genç oyunculara yeni dönemde başarılar diledi.

Beşiktaş yönetiminin altyapıya verdiği önem çerçevesinde atılan bu adım, kulübün genç yetenekleri kadroya kazandırma stratejisinin devamı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GM Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Grand Swiss'te Yendi
2
Göztepe, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol Süper Lig
3
Gökhan Sazdağı: "Beşiktaş'ta Uzun Yıllar Forma Giymek İstiyorum"
4
Kocaeli'de İlkan Karaman Anısına Basketbol Turnuvası Başladı
5
Türkiye 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda 11 Madalya, 3 Altın
6
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
7
Benfica, Pavlidis'in Hat-Trick'i ile Porto'yu 4-1 Yendi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri