Beşiktaş, 5 Altyapı Oyuncusuyla 2028'e Kadar Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, altyapısındaki beş genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre yeni kontratlar, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

İmzalanan Sözleşmeler ve İsimler

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncuları Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tesislerde Tebrik ve Başarı Dilekleri

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek genç oyunculara yeni dönemde başarılar diledi.

Beşiktaş yönetiminin altyapıya verdiği önem çerçevesinde atılan bu adım, kulübün genç yetenekleri kadroya kazandırma stratejisinin devamı olarak değerlendiriliyor.