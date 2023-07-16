Beşiktaş 9 yıl sonra bir ilke imza attı! Taraftarları heyecanlandıran flaş transfer

Beşiktaş'ta transfer sezonunun sessiz geçtiği bir dönemde heyecanlı saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 9 yıl aradan sonra tarihi bir transfer gerçekleştirme hedefiyle çalışmalara başladı. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezonu planlayan Beşiktaş, uzun süredir transferde sessiz kalan takımlar arasında öne çıkıyor. Taraftarlarına sevindirici haberleri duyurmak için geri sayıma geçen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



9 YIL SONRA FRANCİSCO ORTEGA'YI TRANSFER ETTİ





Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Transfer sezonunda sessiz kalan siyah-beyazlı ekip, dünya çapında tanınan bir futbolcuyu kadrosuna katma konusunda adeta geri sayıma geçti. Emrecan Bulut transferi dışında henüz büyük bir hamle yapmayan Beşiktaş, 9 yıl sonra tarihi bir transfer gerçekleştirmek için harekete geçti.

Beşiktaş Francisco Ortega'yı transfer etmek için Arjantin ekibi Velez Sarsfield ile görüşmelere başladı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 4-5 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu rakamı düşürmek için çaba gösterdiği ifade edildi.

Tarafların anlaşmaya varması durumunda, Arjantinli savunma oyuncusu Francisco Ortega, 9 yıl aradan sonra Beşiktaş'a transfer olan ilk Arjantinli futbolcu olarak tarihe geçecek. Beşiktaş'ın son Arjantinli transferi Jose Sosa olmuştu. Sosa, 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

Bu sezon Velez Sarsfield formasıyla 22 maça çıkan Arjantinli savunma oyuncusu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Francisco Ortega transferi, takımın defans hattına güç katacak ve taraftarları heyecanlandıracak bir hamle olacak. Transferin tamamlanması halinde Beşiktaş'ın rekabetçi bir kadroyla yeni sezona başlama hedefi bir adım daha ileriye taşınacak.