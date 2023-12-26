Beşiktaş'a gelir gelmez adını altın harflerle yazdırdı

Beşiktaş oyuncusu Semih Kılıçsoy, Hataysporda attığı golle tarihe adını yazdırdı. Semih Kılıçsoy kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ OYUNCUSU TARİHE GEÇTİ!

Beşiktaş oyuncusu Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında attığı golle adını tarihe geçirdi.

Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş deplasmanında Hatayspor'u konuk etti. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş kariyerinin ilk golünü attı. Mersin Stadyumu'nda Hataysporla karşı karşıya mücadele etti. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golü attı. Siyah beyaz forma giyen oyuncu en genç 3. oyuncu olarak gol sevincini yaşadı.

15 Ağustos 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Gop Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor alyapısında yetişmiştir. 2016 senesinde transferi Beşiktaş'a gerçekleştirildi. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 senesine kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşmesi 2025 senesine kadar uzatıldı.

19 Yaş Altı Futbol Takımı ile sezona başlayan Kılıçsoy, U-19 Süper Ligi'nde 17 maçta 18 gol atmıştır. 26 Şubat 2023 senesinde Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkmıştır. Antalyaspor ile 0-0 berabere kalmışlardır. 58. dakikada Jackson Muleka yerine dahil olmuştur.

İlk resmi golünü 2023-2024 senesinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 3-1 yenmiştir. Attığı gol Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu ünvanına sahip oldu.

Türkiye alt yaş kategorisinde forma giyerek Milli takım kariyerine başlamış bulunmaktadır. U14, U15, U17, U19 forması giyerek 22 maçta 17 gol atmıştır.