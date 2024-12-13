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Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:41
Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu önemli maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Yapılan açıklamalara göre, antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü. İdman, salondaki aktivasyon çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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