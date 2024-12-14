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Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 16 Aralık'ta Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:08
Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde antrenman yaptı.

İdman Detayları

Açıklamalara göre, gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Özellikle Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken; diğer futbolcular koşu, pas çalışmaları ve 5'e 2 oyunun ardından dar alanda çift kale maç yaptılar.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla bu haftaki hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

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