Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde antrenman yaptı.

İdman Detayları

Açıklamalara göre, gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Özellikle Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken; diğer futbolcular koşu, pas çalışmaları ve 5'e 2 oyunun ardından dar alanda çift kale maç yaptılar.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla bu haftaki hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.