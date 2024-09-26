Beşiktaş, Ajax'a Karşı İlk Hafta Maçında Zor Anlar Yaşadı

Beşiktaş, Ajax Maçında Hayal Kırıklığı Yaşadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarının ilk karşılaşmasında Hollanda'nın Ajax takımını konuk etti. Ancak, mücadele ev sahibi takım için pek de iyi geçmedi.

Ağır Yenilgi

Karşılaşma 4-0'lık bir skorla sona ererken, Beşiktaş taraftarları bu sonuçla hayal kırıklığı yaşadı. Ajax'ın etkili oyununa karşı koyamayan siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında zor bir başlangıç yaptı.

Maçın Detayları

Maç boyunca sergiledikleri performans ile eleştirilen Beşiktaş, gelecek haftalarda bu kaybı telafi etmeye çalışacak. Taraftarların umutları, ligdeki başarıları ile birlikte Avrupa'daki hedeflerinin de sürdürülmesi yönünde.