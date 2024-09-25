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Beşiktaş, Ajax ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a konuk olacak. Teknik direktör Van Bronckhorst ve kaptan Günok, galibiyet hedefli olduklarını vurguladılar.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:53
Beşiktaş, Ajax ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ajax ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Hollanda'nın ünlü futbol takımı Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, hazırlık süreçlerini değerlendirerek galibiyet için odağının yüksek olduğunu ifade etti.

Van Bronckhorst: "Galibiyetle Ayrılmayı Hedefliyoruz"

Johan Cruijff Arena’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst, "Maça çok güzel hazırlandık. Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve Süper Kupa’yı kazandık. Amacımız galip gelmek ve Türk futbolunun Avrupa’daki imajını düzeltmek," dedi.

Topa Sahip Olmanın Önemi

Karşılaşmada top kontrolünün kritik bir rol oynayacağına dikkat çeken Van Bronckhorst, "Topa sahip olan takım, maçı domine edecektir. Ajax, topu alırsa biz iyi bir defans yapmalıyız. Fakat galip gelmek için açlığımız var ağzımızda. Bunun için 2 hücum yapan bir kadro ile sahaya çıkacağız," şeklinde konuştu.

Deneyimli Bir Ekip

Takımda önemli değişikliklere gidildiğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Bu sezon dengeyi sağlamayı hedefliyorum. Çok güçlü bir takıma sahibiz ve bu, bizim geleceğimiz için temel oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Tutkuyu Vurguladı

Ülkede var olan tutkuya da değinen Van Bronckhorst, "Türkiye'de tutku var ve bu his bana da gösteriliyor. En büyük hedefimiz şampiyonluk," diyerek hedeflerini belirtti.

Mert Günok: "Taraftarlarımızı Mutlu Etmek İstiyoruz"

Beşiktaş kaptanı Mert Günok ise, "Avrupa arenasında oynamak tüm oyuncular için değerli. Ajax’a karşı iyi bir başlangıç yapmayı umut ediyoruz. Goal hedefimiz bu maçta galip gelmek," diye ekledi.

İyi Hazırlandıklarını Vurguladılar

Günok, "Daha güçlü bir takım oluştuk. İyi hazırlanarak buraya geldik ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz," sözleriyle takımının motivasyonunu dile getirdi.

Son olarak, hem Van Bronckhorst hem de Günok, maçın zorluğunun bilincinde olduklarını ve başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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