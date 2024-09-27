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Beşiktaş, Ajax karşısında ağır yenilgi aldı

Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçında sahaya koydukları performansı eleştirdi ve yaşanan hatalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 01:03
Beşiktaş, Ajax karşısında ağır yenilgi aldı

Beşiktaş, Ajax'a 4-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaştı ve sahadan 4-0'lık skorla yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaşananları değerlendirdi.

Kötü Performans

Van Bronckhorst, "Maçta herhangi bir pozisyona giremedik. Çok kötü bir performans sergiledik ve Ajax'a tehlike yaratamadık," dedi. Hollandalı teknik adam, Johan Cruijff Arena'da düzenlenen karşılaşmanın ardından, takımının kötü oynadığına vurgu yaptı.

Analiz ve Gelecek Planları

Kendilerinin hatalarını değerlendireceklerini belirten van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimler yaptık ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ajax, maç boyunca büyük bir pres yaptı. Sol kanatta etkili olamadık ve orta sahada topları kaybettik," şeklinde konuştu.

55. dakikadan itibaren maçın kendileri için bittiğini ifade eden teknik direktör, "Bu durumu beklemiyordum," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Sorumluluk ve Kadro Seçimi

Van Bronckhorst, genç oyuncular Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Jean Onana'ya ilk 11'de görev vermesi hakkında "İyi bir kadromuz var, ancak rotasyon yapmak zorundayız. Ama sonuçlardan benim sorumluluğum var," açıklamasında bulundu.

Özellikle Hekimoğlu'nun bu tür büyük maçların deneyiminin önemli olduğunu belirten van Bronckhorst, "Onana da antrenmanlarda iyi performans gösterdi ama maçı kaybetmem sonucu benim hatam," dedi.

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