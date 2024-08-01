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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i MKS Cracovia'ya Gönderdi

Beşiktaş, Ajdin Hasic’in Polonya'nın MKS Cracovia ekibine transferini duyurdu. Bosna Hersekli futbolcu, kulüpte 13 maçta 2 gol attı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:40
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i MKS Cracovia'ya Gönderdi

Beşiktaş'tan Transfer Açıklaması

Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'in Polonya'nın MKS Cracovia SSA Krakow kulübüne transfer olduğunu resmi olarak açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, transfer süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Krakow ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar dileriz."

Ajdin Hasic'in Kariyeri

22 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, Beşiktaş forması altında toplamda 13 maça çıktı ve bu süreçte 2 gol kaydetti. Hasic’in yeni kulübü olan MKS Cracovia'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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