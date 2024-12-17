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Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Alanyaspor ile yapılacak maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:28
Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Dün deplasmanda Adana Demirspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirerek günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmana başladı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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