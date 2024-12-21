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Beşiktaş-Alanyaspor Maçında Öne Çıkanlar: 4 Değişiklik, Eksikler ve Taraftarın İlgisizliği

Beşiktaş, Alanyaspor maçında teknik direktör Topraktepe'nin 4 değişiklik yaptığı kadro ile sahaya çıktı. Ancak taraftarlar maça ilgi göstermedi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:06
Beşiktaş-Alanyaspor Maçında Öne Çıkanlar: 4 Değişiklik, Eksikler ve Taraftarın İlgisizliği

Beşiktaş-Alanyaspor Maçında Teknik Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde önemli kadro değişikliklerine gitti. Son oynanan maçın başlangıç kadrosuna göre 4 farklı oyuncu ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada, yeni ilk 11 ile güçlü bir performans sergilemek amacıyla mücadele etti.

İlk 11'deki Değişiklikler

Beşiktaş, geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçındaki başlangıç kadrosundan 4 oyuncusunu değiştirdi. Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya çıktı. Yedekler arasında ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Önemli Eksikler

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında önemli eksiklerle mücadele etmek zorunda kaldı. Milot Rashica ve kart cezalısı Tayyip Talha, sakatlıkları süren Gabriel Paulista ile Ciro Immobile kadroda yer almadı. Bu durum, takımın derinliğini etkileyerek zorlu bir maç stratejisi gerektirdi.

İyileşen Uduokhai ve Muçi'nin Dönüşü

Felix Uduokhai, 4 maç aradan sonra formasına kavuşarak takımda yer aldı. Önceki sakatlığının ardından oldukça özlemle beklenen geri dönüşü, Beşiktaş için sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca Arnavut oyuncu Ernest Muçi de 6 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkarak takım adına önemli bir katkı sağladı.

Taraftarın İlgi Eksikliği

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta, tribünlerin büyük bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekibin, taraftarların ilgisini çekmekte zorlandığı gözlemlendi. Takımın mevcut durumu, taraftar nezdinde motivasyon eksikliği yaratmış gibi göründü.

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