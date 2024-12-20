Beşiktaş, Alanyaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Son Durum

Beşiktaş, Alanyaspor'u Konuk Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olacak.

Kötü Gidişatın Durdurulması İsteniyor

Lig tarihindeki derbilerden birinden sonra, 10. haftadaki Galatasaray maçı sonrası 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu süreçte 4 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Geçen hafta Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek taraftarının büyük tepkisini alan Kara Kartal, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Mevcut Durum ve Sakatlıklar

Beşiktaş, oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı ve ligde 6. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise son 3 maçında 2 galibiyet alarak moral buldu. Toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

Eksikler ve Sınırda Oynayanlar

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlık sonrası dönecek olan Felix Uduokhai'nin forma giymesi bekleniyor. Ayrıca, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile de tedavi süreçlerini sürdürüyor. Rashica ve Immobile’nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular arasında kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha oyuncusu Al-Musrati ve golcü Ciro Immobile bulunuyor.

Gedson Fernandes Dönüyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamlayarak takıma katıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Gedson'u forma giymeye davet ederse, Portekizli futbolcu, 1 maçlık aranın ardından sahada yer alacak.

Tarihî Randevu

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 16 maçın 10'unu Beşiktaş kazanırken, 3'ünü Alanyaspor galip tamamladı. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Bu süreçte Beşiktaş, rakip filelere 33 gol gönderirken, Alanyaspor 17 gol kaydetti.