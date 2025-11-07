Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı: Antalyaspor Maçı Öncesi Önemli Eksikler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya ulaştı; Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve birkaç isim kadroda yer almıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:11
Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Antalya’ya ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’dan özel uçakla Antalya’ya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, havalimanından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Eksikler Maç Öncesi Dikkat Çekiyor

Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüş ve 2 maç cezası bulunduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Emirhan Topçu sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Rafa Silva ve Necip Uysal'ın sakatlıkları sürüyor; Jonas Svensson da Antalya kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle yarın takımının başında sahaya çıkamayacak.

