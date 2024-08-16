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Beşiktaş Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. Sakat oyuncuların durumu merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:24
Beşiktaş Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalara, ailevi nedenlerden dolayı izni olan Arthur Masuaku katılmazken, Samsunspor maçında sakatlanmış olan Gabriel Paulista'nın etkinliği ise umut verici. Paulista'nın, pazar günü oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Teknik Direktörden Bilgilendirme

Futbolcuların antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki ön toplantısıyla başladı. Hollandalı hoca, idmana katılan oyuncularını yardımcılarıyla birlikte sahanın girişinde karşıladı ve tokalaştı. Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhors gözetiminde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhors gözetiminde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhors gözetiminde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhors gözetiminde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhors gözetiminde sürdürdü.

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