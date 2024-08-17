Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlık sürecini tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleşen antrenmanın başlangıcı, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışması ile yapıldı. Antrenman, ardından taktik çalışmalarla sona erdi.

Beklentiler

Beşiktaş, yarınki karşılaşmada galibiyet hedefliyor ve bu doğrultuda tüm hazırlıklarını titizlikle yürüttü.