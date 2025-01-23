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Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenman, 1.5 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:23
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanda, Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 oyunuyla başladıkları antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü tamamlayacak. Takım, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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