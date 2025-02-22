Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:56
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor Maç Hazırlıkları Start Aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalara ara vermeden başlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklara hız verdi.

İdman Detayları

Kulüpten alınan bilgiye göre, bu sabah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Salonda yapılan idmanda, oyuncular kuvvet ve dayanıklılık programı uyguladıktan sonra koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antalya'ya Uçuş

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Beşiktaş, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Takım, orada çalışmalarına devam edecek.

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