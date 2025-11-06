Beşiktaş, Antalyaspor Öncesi 3 Eksikle Çalıştı

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig 12. hafta Antalyaspor maçı hazırlıklarını üç eksikle sürdürdü: Rafa Silva ve Necip Uysal sakat, Gabriel Paulista izinli.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:08
Trednyol Süper Lig 12. hafta hazırlıkları

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çalışmada Rafa Silva ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Paulista ise özel izinli olarak idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

