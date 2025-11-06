Beşiktaş, Antalyaspor Öncesi 3 Eksikle Çalıştı

Trednyol Süper Lig 12. hafta hazırlıkları

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çalışmada Rafa Silva ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Paulista ise özel izinli olarak idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, TREDNYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ. SİYAH-BEYAZLILARDA SAKATLIKLARI BULUNAN RAFA SİLVA VE NECİP UYSAL İLE ÖZEL İZİNLİ OLAN GABRİEL PAULİSTA İDMANA KATILMADI.