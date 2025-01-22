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Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 ile Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Öne Çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:24
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 ile Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Öne Çıktı

Beşiktaş'tan Muazzam Performans

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, evinde düzenlenen bu kritik karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak önemli bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, rakibinin defansını aşmayı başardı ve maç boyunca üstün bir performans gösterdi. İlk yarı sonunda skoru 2-0’a taşıyan Beşiktaş, ikinci yarıda da baskısını sürdürerek rakip kaleye tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

Maç sonunda skor avantajını elinde tutan Beşiktaş, gruptaki yerini sağlamlaştırarak UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırma yolunda önemli bir adım attı.

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