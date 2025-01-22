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Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu Mağlup Etti: Solskjaer'den Övgü Dolu Açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyetinin ardından oyuncularının savaşma ruhunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:37
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu Mağlup Etti: Solskjaer'den Övgü Dolu Açıklamalar

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Beşiktaş'ın Ispanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmesi büyük bir başarı olarak kaydedildi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularının birbirleri için gösterdiği savaşma ruhunun önemine dikkat çekti.

Solskjaer: "Savaşma Ruhuna Sahipler"

Maçın ardından konuşan Solskjaer, "Çok iyi başladık ve harika bir sonuç aldık. Oyuncularımızın birbirleri için gösterdiği savaşma ruhu çok önemliydi. Taraftar, futbolcu olarak birbirimize kenetlenmiş olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Takım İçin Birlikte Çalışma Vurgusu

Göreve başladığı üç günlük süreçte oyuncularıyla özgüven üstüne konuştuğunu belirten Norveçli teknik adam, "Beraber yemek yedik, vakit geçirdik. Ekip ruhunun ne olduğunu anlattım. Buradaki oyuncular iyi karakterler. Futbol, iyi hissetmekle alakalı bir şey. Takım arkadaşınız sizin için savaşırsa, siz de onun için savaşmalısınız" dedi.

Adım Adım İlerleme Sözü

Solskjaer, "Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek" diyerek adım adım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Takviye ve Sorumluluk

Takımda yapılacak takviyelere dair bir soruya da cevap veren Solskjaer, "Odaklandığım nokta elimdeki oyuncuları geliştirmek. Takviye yapılabilir ama antrenman ve maç kültürünü geliştirebilecek oyuncular tercih edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği Önemli

"Taraftarların, istedikleri takımı göremedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş taraftarı, şerefli, adil ve savaşarak kazanan bir takım görmek istiyor. Atmosfer inanılmazdı" diyerek taraftarların kıymetini vurguladı.

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