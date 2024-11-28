Beşiktaş, Avrupa'da Maccabi Tel Aviv'e Yenilerek Kötü Gidişi Durduramadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek kötü gidişini durduramadı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliği yaptığı maçta Macaristan’da daha önce oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldığı rakibine karşı mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlamayı hedefleyen Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle soyunma odasına 2-1 geride girdi. Ciro Immobile’nin kaçırdığı penaltı, siyah-beyazlıların beraberlik umudunu da elinden aldı. Maçın bitimine 10 dakika kalırken yine Maccabi Tel Aviv’in bulduğu gol maçın sonucunu belirledi ve Beşiktaş, 5. hafta sonunda 6 puanda kaldı.

Paulista Yine Sakatlandı

Beşiktaş’ta Gabriel Paulista, maçın 15. dakikasında sakatlandı. Savunmanın arkasına atılan uzun top sonrası tehlikeyi önleyen Paulista, pozisyonun devamında yerde kaldı. Sağlık heyetinin müdahalesinin ardından oyuna döndü ancak kısa süre içinde tekrar sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Paulista'nın yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna girdi.

Van Bronckhorst'tan Üçlü Müdahale

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Takımın, ilk yarının uzatma bölümünde geride girmesi üzerine Uduokhai yerine Talha Sanuç, Rashica yerine Ndour ve Joao Mario yerine Salih Uçan'ı sahaya sürdü. Uduokhai’nin alt adalesindeki sertleşme nedeniyle oyundan alındığı belirtildi.

Rafa Silva, Avrupa Ligi'nde Golle Tanıştı

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezonki ilk golünü kaydetti. Sezon başında Lugano ile oynanan ön eleme maçında gol atan Silva, daha sonra lig aşamasında oynadığı 4 karşılaşmada sevinç yaşayamadı. Ligde 3 golü bulunan Portekizli oyuncu, son golünü 9. haftada Konyaspor karşısında atmıştı.

Immobile Yine Penaltı Kaçırdı

Siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, 70. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Kaleci Mishpati'nin başarılı kurtarışıyla sonuçlanan penaltı atışı, Beşiktaş’ın beraberlik fırsatını değerlendirememesine neden oldu. Bu sezon 17 resmi maçta 12 gol atan Immobile, daha önce Eintracht Frankfurt’a karşı da bir penaltı atışında başarı sağlayamamıştı.

İlk Kez İsrail Ekibine Kaybetti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısındaki mağlubiyetiyle birlikte, tarihindeki ilk İsrail takımı karşısındaki yenilgisini aldı. Daha önce 3 farklı İsrail ekibi ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'le oynadığı 2 maçtan galip ayrılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.