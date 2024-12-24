Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü kongresinde başkanlık için Hüseyin Yücel ile yarışacak olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde ön plana çıkan isimler şunlardır:

Asil Üyeler:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

Yedek Üyeler:

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

Beşiktaş taraftarları, yönetim kurulu listesini merakla takip ederken, Serdal Adalı'nın alacağı oylar ve başkanlık için hayata geçireceği projeler büyük ilgi görüyor.