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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu. 29 Aralık'taki kongrede Hüseyin Yücel ile yarışacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:00
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü kongresinde başkanlık için Hüseyin Yücel ile yarışacak olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde ön plana çıkan isimler şunlardır:

Asil Üyeler:

  • Hakan Daltaban
  • Murat Kılıç
  • Çağatay Abraş
  • A. Orhan Özalp
  • Mustafa Mollaoğlu
  • Uğur Fora
  • Kaan Kasacı
  • Merve Öztopaloğlu
  • Özkan Arseven
  • Toygun Batallı

Yedek Üyeler:

  • Esra Sayın
  • İbrahim Sağlam
  • Görkem Bilgi
  • Selahattin Solmaz
  • Turgut Koç

Beşiktaş taraftarları, yönetim kurulu listesini merakla takip ederken, Serdal Adalı'nın alacağı oylar ve başkanlık için hayata geçireceği projeler büyük ilgi görüyor.

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