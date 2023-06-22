Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF ile yaşanan huzursuzlukları dile getirdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Ankara'da icra edilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı.

TFF ile siyah-beyazlı kulüp arasında olumsuzluklar yaşandığına değinen Çebi, "Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Mümkün mertebe bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum.

Alanyaspor maçında Yasin Kol aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bu görmezden gelindi. İki hafta sonra kendisine yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef de Souza, sahaya giren holigana müdahalede bulundu. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza aldı. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi" ifadelerini kullandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilmiş olan cezaların eş değer olmadığını söyleyen Başkan Çebi, "Jorge Jesus'un; 'Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ancak benim yaptığım her şekilde konuşmaya ceza yazıldı. Mauro Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı. Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasmanı maçı fazla oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu. Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ancak şampiyonluk kutlamasında bir saatten fazla orada vakit harcadınız" değerlendirmesini yaptı.

Haksızlıklara karşı susmayacaklarını da vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Sezon boyunca hakem kararları nedeni ile herkes ağladı. Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik oluşturulmuştur. Beşiktaş önemsenmeyecek kulüp değildir. Beşiktaş, kendine karşı yapılmış olan haksızlıklara sessiz kalmamaya devam edecektir. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar sürdürüldüğü sürece biz bunlara karşı koymak zorundayız. 'TFF ile uğraşırsanız hakemler sizi doğrar' söylemleri var. Ben hakemlerin bu denli kötü olabileceğini düşünmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

TFF kurullarının seçilmesinde kulüplerin de söz sahibi olması gerektiğini savunan Çebi, "Bir öneride yer almak istiyorum Bizler Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçildikten sonra kurulları atamak yerine, tüm bu kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz? MHK Başkanını değiştirerek sorun çözülmüyor. Hakemlerin değişmesi lazım. 85 milyonluk ülkede bunların yerine 30 hakem çıkartamaz mıyız? Bunu kökünden çözmek sizin döneminizde nasip olsun. Kurullar size bağlı olmasın, bizler seçelim" diye konuştu.