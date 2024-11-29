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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 363 Gün Görevde Kaldıktan Sonra İstifa Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 363 gün süren görevinde futbol takımı yaşadığı mağlubiyetler sonrası istifa etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:59
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 363 Gün Görevde Kaldıktan Sonra İstifa Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'nda İstifa Şoku

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 3 Aralık 2023'te göreve başladıktan sadece 363 gün sonra istifa etti. Arat, futbol takımının ardından yaşadığı üst üste mağlubiyetlerin ve yönetim kurulu içindeki sorunların etkisiyle görevini tamamlayamayarak kulüpten ayrıldı.

Başkanlık Süreci ve İstifa Gerekçesi

Görevine 3 Aralık 2023’te gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı’ya karşı kazanan Arat, 27 Kasım'da Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etmesinin ardından, 29 Kasım'da özel sebepler (sağlık sorunları) nedeniyle kulüp başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Arat, kulüp yönetiminde yaşanan uyumsuzlukların da etkili olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulundaki Sorunlar

Arat'ın istifa sürecinde, yönetim kurulundaki bazı üyeler arasında yaşanan görüş ayrılıkları dikkat çekti. 26 ve 27 Kasım gecesi futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile danışman Brad Friedel görevlerinden ayrıldılar. İstifalar, kulüp içinde büyük bir karışıklığa neden oldu.

Teknik Direktör İstikrarsızlığı

Arat'ın başkanlığındaki 11 ay 26 gün içinde 3 farklı teknik direktör ile çalışıldı. İlk olarak Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı, ardından Fernando Santos görev aldı. Santos’un kötü sonuçlar karşısında 13 Nisan'da görevine son verilmesinin ardından Serdar Topraktepe teknik direktörlük görevini üstlendi ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

Kupa Başarıları ve Transferler

Arat'ın başkanlığı sırasında Beşiktaş, Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere iki kupa sevinci yaşadı. Bununla birlikte, 12 oyuncunun transferi yapıldı. Ancak özellikle Moatasem Al Musrati ve Ernest Muçi gibi isimlerin yüksek bonservis bedeli ödenmesine rağmen sergiledikleri performans eleştirildi.

Maç Performansı

Hasan Arat döneminde Beşiktaş, 51 maçta mücadele etti. Bu süreçte 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi alarak fanların beklentilerini karşılayamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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