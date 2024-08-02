Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Boğazın Efendisi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile Süper Kupa maçında buluşuyor

Başkan Arat'tan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde stadyumda düzenlenen antrenmanda futbolcular ile bir araya geldi. Arat, yaptığı konuşmada, ‘Boğazın efendisi Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor’ diyerek taraftarlara umut verdi.

Transfer Müjdesi ve Gelecek Hedefler

Arat, sezonun başlangıcında taraftarlara yeni transferler hakkında bilgiler vererek, “Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak. Emirhan Topçu gibi oyuncular bizim için önemli,” ifadelerini kullandı. Yönetim, altyapıdan en fazla oyuncuyu hicuma kazandırmanın gururunu taşıdıklarını vurguladı.

Federasyon ve Hakemlere Güven

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili değerlendirmelerine de yer veren Arat, “Yeni federasyonun lideri ile iyi bir iletişim kurduk ve ona başarılar diledim,” dedi. Süper Kupa maçı ile ilgili, hakemlerin adil olacağına inandığını belirtti.

Hüseyin Yücel'den Transfer Sinyali

Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel de transfer çalışmalarına ilişkin, “Yeni sezona bomba gibi bir Beşiktaş geliyor,” sözleriyle taraftarlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş, yarın Galatasaray ile geçeceği bu önemli mücadelede tüm dikkatleri üzerine çekecek.