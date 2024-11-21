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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Açıklamalar: Adaylık ve Hakem Sorunları

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, adaylık konusundan hakem hatalarına kadar önemli açıklamalarda bulundu, kulüp maliyeti ve transfer durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:24
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Açıklamalar: Adaylık ve Hakem Sorunları

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda aday olup olmayacağına dair ifade eden Arat, "Adaylık konusu şu an gündemimizde değil. Şu an gündem mali olarak sürdürülebilir olması, futbol takımının başarısıdır" dedi.

Tek Müracaat Beşiktaş Tüzüğü

Tüpraş Stadı’nda basın mensuplarıyla düzenlenen sohbet toplantısında, tüzük hakkında da konuşan Arat, "Beşiktaş'ın tek müracaat edeceği yer Beşiktaş tüzüğüdür. Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse öyle hareket ederiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, eski yöneticilerin yaptığı açıklamalara ilişkin anlayış gösterdi ancak mali genel kurulda sorunların dile getirilmesini tercih ettiğini belirtti.

Hakem Sorunları ve VAR Uygulamaları

Hakemlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Arat, "Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz." diyerek adaletin önemine dikkat çekti. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendirdi.

Takımın Durumu ve Ara Transfer Dönemi

Futbol takımındaki son durumdan söz eden Arat, "Kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz" diyerek yaşanan sakatlıkların takım üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade etti. Ara transfer dönemi için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar

Ekonomik konulara da değinen Arat, kulüplerin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "Kulüpler bu borçlarla devam edemez" dedi. Yapılması gerekenlerin önemini vurgulayan Arat, Beşiktaş’ın mali durumu ile ilgili şeffaflık sağladıklarını belirtti.

Hesap Vermeye Hazırız

Transferler ve takım gelişimi üzerine de konuşan Arat, "Her türlü transferde ve başarısızlıkta hesap vermeye hazırım" diyerek kulübün geçmişteki harcamalarını inceledi. Talisca ile görüşmelerin sürdüğünü fakat maliyetlerin uygun olmadığını ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Arat, Türk futbolundaki yapıya dair eleştirilerde bulunarak, Beşiktaş’a yönelik duygusal sahip çıkma çağrısı yaptı. Ayrıca, Brad Friedel ile ilgili eleştirilere de cevaben, Beşiktaş’ın organizasyonunun her detayının kendi kontrolünde olduğunu belirtti.

Son olarak, VAR uygulamaları ve inceleme süreçlerine değinen Arat, Beşiktaş’a karşı yapılan hataların eleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Kulübün yeni resmi aplikasyonunun 14 saatte 230 bin indirilmesiyle ilgili de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

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