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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Adalet Çağrısı: "Hakkımız Yenirken Sessiz Kalmayız"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, hakem kararlarıyla ilgili adalet talep etti ve camianın birlikteliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:27
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Adalet Çağrısı: "Hakkımız Yenirken Sessiz Kalmayız"

Hakem Kararlarına Tepki

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların hakkının yendiğini savunarak, hakem kararlarının adil olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ın Hakkı Yeniyor"

Hasan Arat, “Biz çok ciddi şekilde Beşiktaş’ın hakkının yendiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki perşembe günü Beşiktaş Meydanı’nda bir program düzenlenecek. Herkes istediği soruları sorabilir.” diyerek şeffaflık vurgusu yaptı.

Oyunculara İtidalli Olmaları Tavsiyesi

Arat, “Beşiktaş camiası özellikle kırgın ve üzgün.” dedi. Bu durumun geçici olduğunu belirterek oyunculara itidalli olmalarını tavsiye etti.

VAR Problemini Vurguladı

VAR ile ilgili sorunların yaşandığını kabul eden Arat, “Avrupa’daki hakem kararlarına itiraz eden var mı? Haksızlık yaşandığını görüyor muyuz? Hayır.” ifadelerini kullandı.

Adalet Talebi

Arat, “Herkes adil olsun. Biz adaletin dışında Beşiktaş olarak hiçbir ayrıcalık istemiyoruz.” diyerek adalet talebinin önemini vurguladı.

Beşiktaş’ın Geleceği Hakkındaki İfadeleri

Arat, TFF'ye gerçekleştirdikleri ziyareti yineleyerek, “Beşiktaş yoluna devam edecek.” dedi. Tarafların adalet olduğuna inandığı sürece Beşiktaş’ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Takımın Gelecek Hedefleri

Hasan Arat, takım olarak Avrupa ve ligde şanslarının devam ettiğini ifade ederek, “Bu takım yeni kurulmuş bir takım.” şeklinde konuştu. Takımın başında durmaya devam edeceğini belirtti.

Transfer Dönemi Değerlendirmesi

Arat, zorlu bir transfer dönemi geçirdiklerini ve “30’un üzerinde oyuncunun gitmesi çok ciddi bir süreçti.” dedi. 8 yeni oyuncu transfer ettiklerini belirtti.

Sona Eren Dönem ve Beklentiler

Yabancı sayısındaki sınırlamanın zorlukları üzerinden değerlendirme yapan Arat, “Şimdi iki oyuncumuzu gönderip iki oyuncu alma planımız var.” şeklinde konuştu. Takıma güveninin tam olduğunu ve camianın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Camiayı Kenetleme Vurgusu

Hasan Arat, camianın sıkıntılar karşısında hızlı bir şekilde birleşebileceğini söyleyerek, Beşiktaş’ın birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğine olan inancını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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