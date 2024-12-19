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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, A Takım ile Buluştu

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Corendon Alanyaspor maçı öncesi A takımla bir araya geldi ve takım durumu hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:55
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, A Takım ile Buluştu

Beşiktaş Başkanından Moral Ziyareti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, futbol A takımıyla bir araya gelerek moral verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynayacakları müsabaka öncesinde oyuncularla buluştu.

Çalışmayı İzleyip Bilgi Aldı

Yücel, antrenmanı izledikten sonra öğle yemeğinde futbolcularla bir araya geldi. Bu samimi ortamda, teknik sorumlu Serdar Topraktepe'den takımın mevcut durumu hakkında bilgi alarak, oyuncularla sohbet etti.

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