Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Yücel, Çanakkale'deki taraftar dernekleri ve kongre üyeleriyle birlikte bir otelde düzenlediği toplantının ardından Vali Toraman ile bir araya geldi.

Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği bu önemli ziyaret sırasında, Vali Toraman ile bir süre dostane bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda, Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması hediye etti. Vali Toraman ise bu güzel jeste karşılık olarak, Yücel'e Şehitler Abidesi'nin minyatürünü takdim etti.

Bu ziyaret, spor ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlarken, iki taraf arasında dostluk bağlarının da pekişmesine vesile oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı (solda) ziyaret etti. Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı (solda) ziyaret etti. Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması hediye etti.