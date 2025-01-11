Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'i Hastanede Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sipay Bodrum FK maçında darbe alan Gedson Fernandes'i hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:10
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'i Hastanede Ziyaret Etti

Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in Yanında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sipay Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gedson Fernandes'i ziyaret etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Adalı'ya ikinci başkan Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği belirtildi.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Alındı

Serdal Adalı, ziyaret sırasında Fernandes'in sağlık durumu hakkında Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den bilgi aldı. Yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarının ardından Gedson Fernandes'in sağlık durumunda patolojik bir bulguya rastlanmadığı bilgisinin alındığı aktarıldı.

Gedson Fernandes'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesinin planlandığı ifade edildi.

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