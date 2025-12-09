DOLAR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da: TFF ile VAR Görüşmesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimini görüşmek üzere TFF Riva tesislerine gitti; Adalı'ya Asbaşkan Kaan Kasacı eşlik etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:22
TFF Riva'ya ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Melerin performansıyla ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle temas kurmak üzere Riva'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, maçın ardından sosyal medya hesaplarından hakem yönetimine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bugün Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF'nin Riva tesislerine giderek konu hakkında yetkililerle görüşme kararı aldı. Başkan Adalı, saat 16.00 civarında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı.

