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Beşiktaş Başkanı Yücel, Çanakkale'de Taraftarlarla Buluştu: 'Liyakatli İsimler Yönetimde Olmalı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki toplantıda liyakatli isimlerin önemine değindi ve projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:28
Beşiktaş Başkanı Yücel, Çanakkale'de Taraftarlarla Buluştu: 'Liyakatli İsimler Yönetimde Olmalı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale'de Taraftar Dernekleriyle Bir Araya Geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale'de taraftar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Yücel, son üç ayda yaşanan sıkıntıların liyakatli olmayan kişilerin yönetimdeki etkisinden kaynaklandığını dile getirdi. Yücel, "Bu işi bilenlere bırakmamız gerekiyor," diyerek Profesyonelliğin önemine vurgu yaptı.

Olağanüstü Kongre Öncesi Açıklamalar

29 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş Olağanüstü Kongresi öncesinde, Yücel, taraftar derneklerini bilgilendirerek, başkanlığın şahsına ve yönetim kuruluna kaldığını belirtti. "En kötü gün bugün ise, bugün de Beşiktaş," diyerek takımın yanında duracaklarını ifade etti.

İstifaların Ardından Alınan Kararlar

Başkan Yücel, geçmişte yaşanan istifaların ardından, Beşiktaş'ı büyük sıkıntılara sokmamak adına sahip çıkma kararı aldıklarını belirtti. Yücel, "Oyuncuların maaşları ödenmediği takdirde serbest kalma durumuyla karşılaşabiliriz," dedi.

Yeni Projelerle Mali Yapının Güçlendirilmesi

Yücel, Beşiktaş'ın mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek adına iki önemli proje geliştirdiklerini anlattı. Bu projelerden biri Beşiktaş Platformu adı altında başlatılan bir startup projesi. Diğer proje ise Akatlar Projesi olarak tanımlanan ve Beşiktaş Basketbolu'na mali destek sağlamayı amaçlayan bir proje.

Bankalar Birliği Problemi

Başkan Yücel, Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından birinin Bankalar Birliği olduğunu belirtti. "Bu durumdan çıkmak elzem," diyerek, belediyeye ve kulübe büyük yük bindiren borçların altını çizdi.

Yücel'den Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Başkan Yücel, camiada bir birlik ve beraberlik ruhunu yakalamanın önemine vurgu yaparak, gelecekte eski başkanları bir masa etrafında toplayarak camiaya birlik çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

Son olarak, Yücel, "Son üç ayda yaşadıklarımız, liyakatli olmayan kişilerin etkilerinin sonucudur. Futbol profesyonel bir iş ve bu işi bilenlere bırakmalıyız," diyerek konuşmasını tamamladı.

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