Beşiktaş Başkanından Taraftarlara Umut Dolu Mesaj: 'Transferlerle Yitirilmiş Umutları Yeşerteceğiz'

Hüseyin Yücel, İzmir'de Taraftarlarla Buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de düzenlenen bir etkinlikte Ege Bölgesi'nden gelen taraftar derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Yücel, "En büyük hayalimiz artık Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı'nın yitirilmiş umutlarını tekrardan yeşertmek. Kimsenin umudu kalmamış," dedi.

Ocak Transfer Dönemi ve Yeni Projeler

Yücel, ocak ayında gerçekleştirmeyi planladıkları transferlerle sezonu en iyi yerde bitireceklerine inandıklarını ifade etti. Ayrıca, Beşiktaş'ın finansal dengesini sağlama, yeni transferlerle takımı destekleme ve profesyonel icra kurulu oluşturma hedefleri olduğunu belirtti. Akatlar Projesinin hayata geçeceğini ve altyapıya önem vereceklerini vurguladı.

Demokratik Seçim Vurgusu

Başkanlık görevinin kendisine kaldığını hatırlatan Yücel, "Normal şartlar altında herhangi bir seçime gitmeksizin 6 ay boyunca bu onurlu görevi yürütebilirdim. Ancak biz demokratik şekilde tüm camianın onayını alarak yeni bir seçim yapmayı tercih ettik," dedi. Yücel, iki adaylı seçim sürecinin son derece demokratik olduğunu vurgulayarak, hayallerinin büyük olduğunu yineledi.

Sergen Yalçın ile İş Birliği Süreci

Hüseyin Yücel, transfer sürecinin sadece teknik direktöre bırakılmayacak kadar önemli olduğunu belirterek, Sergen Yalçın ile ortak bir zemin bulacaklarını ifade etti. Yücel, "Sergen Hoca'yla oturup şartları konuşacağız. Beşiktaş'ın da şartları var," dedi. Bu süreçte yola birlikte devam etme niyetinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'deki bir otelde Ege Bölgesi'ndeki taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Yücel, burada konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'deki bir otelde Ege Bölgesi'ndeki taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Yücel, burada konuşma yaptı.