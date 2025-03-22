Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u Deplasmanda Yendi: 36-31

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 36-31 ile Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 36-31 mağlup etti. Karşılaşma, Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde oynandı.

İlk Yarı Beraberlikle Tamamlandı

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da dengeli bir oyun sergilemesiyle 15-15'lik eşitlikle sona erdi. Bu durum, maçın ikinci yarısı için merak uyandırdı.

İkinci Yarıda Dominasyon

İkinci yarıda ise siyah-beyazlı ekip, üstün bir performans sergileyerek karşılaşmayı 36-31 kazanmayı başardı. Bu zafer, Beşiktaş'ın ligdeki 20. galibiyeti oldu. Takım, yalnızca bir beraberlik alarak namağlup liderliğini devam ettirdi.

Beykoz Belediyespor'un Haftası

Elde ettiği sonucun ardından, ev sahibi ekip Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de toplamda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle haftayı kapattı.

Bu önemli galibiyetle birlikte Beşiktaş, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Beykoz Belediyespor ise gelecek maçlar için daha fazla çaba gösterme gerekliliğiyle karşı karşıya kaldı.