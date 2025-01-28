Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya’nın Dreamland Gran Canaria takımına konuk olacak.

Maç, Gran Canaria Arena'da oynanacak ve Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, 16 maçta 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.

Öte yandan, İspanyol temsilcisi Gran Canaria ise 10 galibiyet ve 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup olmuştu.