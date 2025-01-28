DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,34 0,49%
ALTIN
3.149,24 0,03%
BITCOIN
3.673.722,19 -1,06%

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak. Maç TSİ 23.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:36
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya’nın Dreamland Gran Canaria takımına konuk olacak.

Maç, Gran Canaria Arena'da oynanacak ve Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, 16 maçta 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.

Öte yandan, İspanyol temsilcisi Gran Canaria ise 10 galibiyet ve 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius ile Karşılaşıyor
2
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Guaguas'ı Konuk Ediyor
3
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Son Maçına Çıkıyor
4
Erzurumspor FK, Sylla Cheickne ile Anlaştı
5
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Maçları Yarın Oynanacak
6
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor
7
Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme