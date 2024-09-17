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Beşiktaş BOA, Basket Landes ile Avrupa Ligi İçin Mücadele Edecek

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turunda Basket Landes ile karşılaşacak. Maç Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:23
Beşiktaş BOA, Basket Landes ile Avrupa Ligi İçin Mücadele Edecek

Beşiktaş BOA, Basket Landes'i Konuk Ediyor

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Basket Landes ekibini yarın evinde ağırlayacak. Müsabaka, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele ve Rövanş Bilgileri

Bu zorlu organizasyonda, turu geçecek takım FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Elenecek takım ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarına katılacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı, 24 Eylül Salı günü Fransa'nın Mont-de-Marsan kentinde gerçekleştirilecek.

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