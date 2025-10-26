Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 Yendi - Halkbank KBSL 4. Hafta

Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi — 4. Hafta

Beşiktaş BOA, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş BOA karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş BOA oyuncusu Fasoula (solda) rakibiyle mücadele etti.