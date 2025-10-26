Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 Yendi - Halkbank KBSL 4. Hafta

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:03
Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 Yendi - Halkbank KBSL 4. Hafta

Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri'yi 86-57 mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi — 4. Hafta

Beşiktaş BOA, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında oynanan bu karşılaşmada Beşiktaş BOA, üstün performansıyla sahadan galip ayrıldı.

Maç skoru 57-86 olarak kayıtlara geçerken, Beşiktaş BOA deplasmanda aldığı bu galibiyetle dikkat çekti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş...

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş BOA karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş BOA oyuncusu Fasoula (solda) rakibiyle mücadele etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş...

