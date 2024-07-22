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Beşiktaş, Can Keleş ile Anlaştı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:03
Beşiktaş, Can Keleş ile Anlaştı

Beşiktaş, Yeni Transferini Duyurdu

Beşiktaş Spor Kulübü, 2024-25 sezonu transfer döneminde önemli bir adım atarak, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.

Keleş, Beşiktaş Ailesine Katıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, genç ve yetenekli oyuncumuz Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Başarı Dilekleriyle Karşılandı

Açıklamanın devamında, "Can Keleş’in kulübümüze önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz. Şanlı formamızla ona üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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