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Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanmaya Başladı

Beşiktaş, 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:15
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanmaya Başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Açılış olarak ısınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

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