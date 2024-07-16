Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş, Cenk Tosun’a veda etti! "Emeklerin için teşekkürler"

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Cenk Tosun ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 01:40
Beşiktaş, Cenk Tosun’a veda etti! "Emeklerin için teşekkürler"

BEŞİKTAŞ’TAN CENK TOSUN’A VEDA MESAJI

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun’a veda etti. Siyah-beyazlı ekip, Cenk Tosun'un ayrılığı ile ilgili bir açıklama yaparak oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sona erdiğini ve yollarının ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı. 2014 yılında Gaziantepspor'dan transfer edilen golcü oyuncu, siyah-beyazlı formayla üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'ta geçirdiği süre boyunca takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Tosun, başarılı performansıyla A Milli Takım’a da düzenli olarak çağrıldı.

Cenk Tosun, Beşiktaş’tan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Tosun, "Beşiktaş, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu büyük kulüpte forma giymek ve şampiyonluklar yaşamak benim için büyük bir onurdu. Bana destek veren taraftarlara ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi büro personeli alımı! KPSS 50 puan isteniyor

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Bu yöntemle soğan ve sarımsaklar asla bozulmayacak! Yanına bunu koyun yeter

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi büro personeli alımı! KPSS 50 puan isteniyor

Borcu birikene Şekerbank'tan sürpriz kredi! Koşulsuz 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay çıktı

Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

Emekliye tek seferlik 12.000 TL ödeme sürprizi! Milyonlarca emekli tek başvuruyla alacak

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak