Beşiktaş, Cenk Tosun’a veda etti! "Emeklerin için teşekkürler"

BEŞİKTAŞ’TAN CENK TOSUN’A VEDA MESAJI



Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun’a veda etti. Siyah-beyazlı ekip, Cenk Tosun'un ayrılığı ile ilgili bir açıklama yaparak oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sona erdiğini ve yollarının ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı. 2014 yılında Gaziantepspor'dan transfer edilen golcü oyuncu, siyah-beyazlı formayla üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'ta geçirdiği süre boyunca takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Tosun, başarılı performansıyla A Milli Takım’a da düzenli olarak çağrıldı.



Cenk Tosun, Beşiktaş’tan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Tosun, "Beşiktaş, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu büyük kulüpte forma giymek ve şampiyonluklar yaşamak benim için büyük bir onurdu. Bana destek veren taraftarlara ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

