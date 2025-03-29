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Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in derbisinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:31
Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverler nefeslerini tuttu. Beşiktaş, ünlü derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet elde etti.

Maçta Öne Çıkan Anlar

Karşılaşma, Beşiktaş'ın güçlü performansıyla başladı. İlk yarıda hızlı bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, kalabalık bir seyirci önünde taraftarlarını coşturdu. Beşiktaş, maçın 32. dakikasında bulduğu golle öne geçti.

Galatasaray ise ikinci yarıda oyuna daha fazla hâkim olmak için elinden geleni yaptı ancak Beşiktaş’ın direnci karşısında zorluk yaşadı. Son dakikalarda Galatasaray bir gol bulsa da bu, skoru değiştirmeye yetmedi.

Beşiktaş, bu zaferle ligdeki iddiasını sürdürdü ve önemli bir psikolojik üstünlük elde etti. Taraftarlar, takımın performansından son derece memnun kaldı.

Bu derbi galibiyeti, Beşiktaş için sezonun en kritik anlarından biriydi ve takımın geleceği adına umut verici bir ışık oldu.

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