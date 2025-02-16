Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 80-74 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-74 yenerek önemli bir derbi galibiyeti elde etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:01
Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 80-74 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi Mücadelesi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Beşiktaş, zorlu derbi maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 80-74 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sezonun 10. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar ise 5. yenilgisini yaşadı.

Maçın Öne Çıkanları

Maçın başlama düdüğüyle birlikte üstünlüğü eline alan Beşiktaş, Winterburn'ün etkili oyunuyla 7. dakikada Lazic'in üç sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Bu çeyrekte dış atışlarda 6'da 5 isabet kaydeden Beşiktaş, Evans'ın son saniye basketiyle periyodu 30-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe galibiyet için fırtına gibi giren Galatasaray, Derin Erdoğan ve Vanloo'nun sayılarıyla rakibine cevap verdi. Ancak üst üste yapılan top kayıpları, sarı-kırmızılıların ritminin kaybolmasına neden oldu. Beşiktaş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (27-43) yükseltti ve devreyi 47-40 galip kapadı.

İkinci Yarıda Heyecan Dorukta

İkinci yarıya Galatasaray, yine top kayıplarıyla başladı. Beşiktaş, Elif Bayram ve Krajisnik'in sayılarıyla farkı yeniden çift hanelere ulaştırdı: 49-60. Üçüncü çeyreğin son anlarında, sarı-kırmızılılar üç sayılık isabetlerle farkı 1'e indirdi: 61-62. İki ekip son çeyreğe 63-61 Beşiktaş üstünlüğüyle girdi.

Final periyodunda heyecan doruk noktasına ulaştı. Evans'ın basketleriyle Beşiktaş, farkı 6 sayıya çıkardı: 61-67. Ancak Steinberga ve Vanloo ile ardışık sayılar bulan Galatasaray, 34. dakikada skora denge getirdi: 69-69.

Son bölümde büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, Beşiktaş üstünlüğünü korumayı başardı ve son 1 dakikada 78-74 önde görünmeyi başardı. Galatasaray, arka arkaya hücumlardan isabet çıkaramayınca Beşiktaş, rakibini 80-74 ile geçerek derbi galibiyetini elde etti.

Oyuncu Performansları

Beşiktaş'ta Mihaela Lazic, Dana Evans ve Holly Marie Winterburn 40'ar dakika süre alarak maçın her anında parkede kaldı. Evans, 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Winterburn 18 sayısı ile galibiyette önemli bir rol oynadı. Galatasaray'da ise Julie Vanloo'nun 17 ve Anete Steinberga'nın 14 sayısı, takımlarının galibiyetine yetmedi.

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