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Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Altın Mimir'e Destek: Saldırı Kınındı

Beşiktaş Divan Kurulu, Altın Mimir'e yapılan saldırıyı kınadı ve bu durumu camiaya yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:36
Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Altın Mimir'e Destek: Saldırı Kınındı

Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Sert Açıklama

Beşiktaş Divan Kurulu, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin tahliyesi sonrası, kulüp üyesi Altın Mimir'e yapılan hukuka aykırı müdahaleye büyük tepki gösterdi. Divan Kurulu, yaşanan olayların yalnızca Mimir'e değil, tüm Beşiktaş camiasına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Müdahale ve Sonrası

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir'in, kulübün mülkiyet haklarını korurken, darp, tehdit ve hakaret gibi hukuka aykırı davranışlara maruz kaldığı iddia edildi.

Divan Kurulu'ndan Kınama

Yapılan açıklamada, bu durumun Beşiktaş değerlerine ve insan haklarına yönelik büyük bir ihlal olduğu belirtildi. Divan Kurulu, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve bu saldırıyı yaptıranların camiaya karşı olumsuz bir tavır sergilediğini ifade ederek, "Saldırıyı yapanların ve yaptıranların en kısa zamanda hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz." dedi.

Geçmiş Olsun Mesajı

Divan Başkanlık Kurulu, Altın Mimir'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve kulübün hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli her türlü çalışmayı destekleyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

Hukuki Süreçler ve Gelişmeler

Beşiktaş Kulübü, Aşçıoğlu İnşaat aleyhine başlatılan icra takibine yönelik itirazın İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırıldığını ve mahkemenin BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin tahliyesine karar verdiğini daha önce açıklamıştı.

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