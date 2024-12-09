DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,08%
ALTIN
2.984,9 -1,32%
BITCOIN
3.413.176,36 1,77%

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 21 Aralık’ta yapılacak olan divan kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:49
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, 21 Aralık Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan divan kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kulüpteki yönetim sorunlarının üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir" denildi. Ayrıca, divan başkanlık kurulu olarak 2 yıl süresince hazırlanan tüzük taslağının Hasan Arat’ın yönetimi tarafından bazı maddelerinin değiştirilerek genel kurula sunulması vurgulandı. Bu tüzük değişikliği ile divan kurulunun bazı görev ve yetkilerinin tüzükten çıkarıldığı, bunun da muhtemel kaoslara yol açabileceği belirtilmiştir.

Tüzükten çıkarılanlar arasında her ay toplanması önerilen Yüksek Danışma Kuruluna dair önerinin yer almadığına dikkat çekildi. Açıklamada, divan kurulu toplantısının 21 Aralık’ta yapılması için daha önce talepte bulunulduğu; ancak, Hasan Arat’ın istifası ile ilgili yaşanan olayların ardından toplantının öne çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

14 Aralık’ta toplanmak için Hüseyin Yücel ve genel sekreter Kaan Şakul’a bilgi verildiği belirtildi. Ancak Hüseyin Yücel’in toplantının ertelenmesi talebinde bulunduğu ifade edildi. Yönetim kurulunun toplantıyı erteleme kararının ardından divan başkanlığına yazılı bildirim yapıldığı bildirildi. Divan kurulunun başkanlığı, yönetim olmadan, denetim kurulu raporu gelmeden toplantı düzenlemenin kulübe fayda sağlamayacağına inandığını ifade etti.

Ayrıca, toplantı organizasyonunun kulüp tarafından sağlanması gerektiğinin altı çizilerek, süreçlerin takip edildiği ve camiaya en doğru şekilde bilgi vermenin görev sayıldığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güreş Federasyonunda Başkanlık Yarışı Kızıştı: Adaylar Belli Oldu
2
Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Mesajı ve Metin Öztürk'e Sert Tepki
3
Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları: Türkiye 3 Galibiyet, 2 Mağlubiyet
4
Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanı Oldu!
5
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!