Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, 21 Aralık Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan divan kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kulüpteki yönetim sorunlarının üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir" denildi. Ayrıca, divan başkanlık kurulu olarak 2 yıl süresince hazırlanan tüzük taslağının Hasan Arat’ın yönetimi tarafından bazı maddelerinin değiştirilerek genel kurula sunulması vurgulandı. Bu tüzük değişikliği ile divan kurulunun bazı görev ve yetkilerinin tüzükten çıkarıldığı, bunun da muhtemel kaoslara yol açabileceği belirtilmiştir.

Tüzükten çıkarılanlar arasında her ay toplanması önerilen Yüksek Danışma Kuruluna dair önerinin yer almadığına dikkat çekildi. Açıklamada, divan kurulu toplantısının 21 Aralık’ta yapılması için daha önce talepte bulunulduğu; ancak, Hasan Arat’ın istifası ile ilgili yaşanan olayların ardından toplantının öne çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

14 Aralık’ta toplanmak için Hüseyin Yücel ve genel sekreter Kaan Şakul’a bilgi verildiği belirtildi. Ancak Hüseyin Yücel’in toplantının ertelenmesi talebinde bulunduğu ifade edildi. Yönetim kurulunun toplantıyı erteleme kararının ardından divan başkanlığına yazılı bildirim yapıldığı bildirildi. Divan kurulunun başkanlığı, yönetim olmadan, denetim kurulu raporu gelmeden toplantı düzenlemenin kulübe fayda sağlamayacağına inandığını ifade etti.

Ayrıca, toplantı organizasyonunun kulüp tarafından sağlanması gerektiğinin altı çizilerek, süreçlerin takip edildiği ve camiaya en doğru şekilde bilgi vermenin görev sayıldığı vurgulandı.