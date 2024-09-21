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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, yönetimle sorunlar ve beklentiler üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:03
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Beşiktaş Kulübü, 2024 yılı ikinci olağan Divan Kurulu toplantısını İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk'ten Sert Eleştiriler

Toplantıda konuşan Tevfik Yamantürk, eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemindeki transfer harcamalarını eleştirirken, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durumu da gündeme taşıdı. Yamantürk, özellikle performansı yetersiz oyunculara yapılan yüksek ödemelere dikkat çekerek, "Okul takımında oynamayacak futbolcuları Beşiktaş'a milyon avrolara aldılar" dedi.

Geçmiş Mali Yükler ve Beşiktaş'ın Geleceği

Geçmişten gelen mali yüklerin mevcut yönetime zorliklar çıkardığını vurgulayan Yamantürk, "Çekip gittiler ama faturayı camia ödüyor. Camia kan ağlarken, asıl fatura yönetimde" şeklinde konuştu.

Borçlar ve Gelecek Planları

Beşiktaş'ın borçları hakkında da bilgiler veren Yamantürk, bankanın borçlarının önemine dikkat çekerek, "Banka borçları 100 milyon euro civarında. Bu Beşiktaş için problem değil, gelirleri arttırmalıyız" ifadelerini kullandı. Kaan Bey ile yaptıkları konuşmalara atıfta bulunarak, scout ekibinin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Futbol Takımının Gelişimi

Yamantürk, bu sezon Beşiktaş'ın futbol takımının güzel sonuçlar aldığını ve gelecekte daha iyi olacağını umduğunu belirtti. "Takımımız büyük bir keyif veriyor, inşallah şampiyon oluruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

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