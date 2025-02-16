Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Runar ile Eşit Kaldı

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Beraberlik Elde Etti
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Norveç'in Runar takımıyla karşı karşıya geldi. Müsabaka 35-35'lik eşitlikle sona erdi.
İlk Yarıda Önde Tamamladılar
Norveç'in Sandefjord kentinde gerçekleştirilen mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 19-18 önde tamamladı. Beşiktaş, bu performansla tur için umutlarını artırdı.
Rövanş Maçı İçin Geri Sayım
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu Süleyman Seba Spor Salonu’nda yapılacak. Bu mücadelede kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.