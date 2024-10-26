Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. Tura Yükseldi

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında HC Dinamo Pancevo'ya kaybetmesine rağmen tur atladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:45
Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. Tura Yükseldi

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası İkinci Turu

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında HC Dinamo Pancevo ile karşı karşıya geldi. Maç 26-22 sonuçlansa da, Beşiktaş ilk maçı 34-27 kazanarak tura yükseldi.

Pancevo'da Gerilim Dolu Anlar

Pancevo şehrinde gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 15-13'lük üstünlüğü ile sona erdi. Ancak, ikinci yarıda ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirerek maçı 26-22 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın İkinci Tur Başarısı

İlk maçı 7 sayı farkla kazanan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte rakibini eleyerek bir üst tura geçmeyi başardı.

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