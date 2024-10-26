Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. Tura Yükseldi

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası İkinci Turu
Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında HC Dinamo Pancevo ile karşı karşıya geldi. Maç 26-22 sonuçlansa da, Beşiktaş ilk maçı 34-27 kazanarak tura yükseldi.
Pancevo'da Gerilim Dolu Anlar
Pancevo şehrinde gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 15-13'lük üstünlüğü ile sona erdi. Ancak, ikinci yarıda ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirerek maçı 26-22 kazanmayı başardı.
Beşiktaş'ın İkinci Tur Başarısı
İlk maçı 7 sayı farkla kazanan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte rakibini eleyerek bir üst tura geçmeyi başardı.