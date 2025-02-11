Beşiktaş, Elan Ricardo ile Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Elan Ricardo ile Anlaşma Sağladı
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.
Beşiktaş'tan Açıklama
Kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.