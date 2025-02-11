DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,32%
ALTIN
3.359,96 -0,01%
BITCOIN
3.490.992,99 0,52%

Beşiktaş, Elan Ricardo ile Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Genç yeteneğe başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:19
Beşiktaş, Elan Ricardo ile Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Elan Ricardo ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.

Beşiktaş'tan Açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz ile Anlaştı
2
İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı
4
Alanyaspor'dan 5 Yeni Transfer İçin İmza Töreni
5
Tolga Zengin: Uğurcan Çakır, Dünyanın Her Takımında Oynar
6
Samsun'da Okçuluk Salon Milli Takım Kampı Devam Ediyor
7
23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!